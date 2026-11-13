Ковзанярка Домбровська стала третьою у дебютному старті Кубка світу — Interia Sport

Польська ковзанярка Вікторія Домбровська посіла третє місце на дистанції 1000 метрів на етапі Кубка світу з ковзанярського спорту в Пекіні, Китай. Для 20-річної спортсменки це був перший старт на дорослому рівні Кубка світу, повідомляє Interia Sport.

Щільна боротьба за медалі

Домбровська подолала дистанцію за 1 хвилину 15,85 секунди. Вона випередила японку Ріо Ямаду на одну соту секунди, а представницю Китаю Мей Хань — на дві соті секунди.

Перемогу здобула нідерландка Ангел Далеман із часом 1:14,07. Другою фінішувала Крістіна Шумекова з Казахстану, яка поступилася переможниці 1,57 секунди. Відставання Домбровської від Далеман становило 1,78 секунди.

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Результати інших польських спортсменок

Ще одна представниця Польщі Кароліна Босєк посіла 13-те місце, програвши лідерці 3,70 секунди. У дивізіоні B Іга Войтасик стала п’ятою з результатом 1:18,05, а Мартіна Баран фінішувала сьомою, показавши час 1:18,39.

У попередньому сезоні Домбровська стабільно входила до четвірки найсильніших на юніорських етапах Кубка світу. На юніорському чемпіонаті світу на дистанції 1000 метрів вона посіла четверте місце. Її результат у Пекіні був на 0,8 секунди повільнішим за час, із яким вона нещодавно стала чемпіонкою Польщі.

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