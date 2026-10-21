Краків і Перемишль хочуть переглянути партнерство зі Львовом через вшанування УПА та Шухевича

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Мери польських міст Кракова та Перемишля ініціювали перегляд партнерських відносин зі Львовом через рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА) та Романа Шухевича. У Кракові пропонують тимчасово призупинити співпрацю, а в Перемишлі допускають можливість її повного припинення.

Войцех Бакун повідомив, що звернувся до мера Львова Андрія Садового із закликом чітко висловити позицію та публічно дистанціюватися від рішення Львівської обласної ради.

Крім того, Бакун попросив міську раду Перемишля розглянути можливість призупинення або розірвання партнерства зі Львовом. Подальші кроки, за його словами, залежатимуть від реакції львівської влади.

«Партнерство міст спирається на взаємну повагу, зокрема до історичної пам'яті обох спільнот. Якщо одна сторона вшановує винуватців злочинів проти предків іншої, міська рада має оцінити, чи може співпраця продовжуватися у нинішній формі», — заявив Бакун.

Водночас мер Перемишля наголосив, що можливе обмеження співпраці між містами не вплине на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни.

Із подібною ініціативою виступив міський голова Кракова Лукаш Гібала. Під час засідання міської ради він запропонував тимчасово призупинити партнерські відносини зі Львовом і підготував відповідний проєкт рішення.

За словами Гібали, наразі не йдеться про остаточний розрив співпраці між містами. Запропонований крок він розглядає як тимчасовий захід.

«Ми всі знаємо, що Україна є жертвою агресії з боку Росії. Ми підтримуємо Україну в цій боротьбі, нам важливі партнерські відносини з Україною, але ці відносини мають будуватися на основі історичного примирення», — зазначив мер Кракова.

Він закликав депутатів міської ради підтримати його пропозицію.

Таким чином, рішення Львівської обласної ради щодо вшанування УПА та Романа Шухевича у 2027 році спричинило дискусію про майбутнє партнерських відносин Львова з двома польськими містами. У Кракові наполягають на тимчасовому призупиненні співпраці, а в Перемишлі розглядають як її призупинення, так і можливе розірвання.

Про це заявив мер Перемишля Войцех Бакун у Facebook та польське видання LoveKraków.pl, яке цитує мера Кракова Лукаша Гібала.

24 серпня заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький заявив, що вшанування Степана Бандери та Романа Шухевича в Національному пантеоні може ускладнити євроінтеграцію України. За його словами, це може погіршити відносини Києва не лише з Варшавою, а й з Європою загалом.

Польський депутат Європарламенту Марцін Сипневський із партії «Конфедерація» під час виступу в Європарламенті розірвав портрети Степана Бандери та Романа Шухевича. Також він закликав припинити фінансову підтримку України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича шкодить Україні й може стати аргументом для противників її вступу до Європейського Союзу.

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