Kratos просить США дозволити виробництво ударних дронів на Тайвані — Taipei Times

Американська оборонна компанія Kratos Defense прагне отримати дозвіл уряду США на виробництво в Тайвані спільно розроблених баражувальних боєприпасів Mighty Hornet IV. Про це президент підрозділу безпілотних систем компанії Стів Фендлі заявив після участі у нещодавніх сертифікаційних льотних випробуваннях апарата на об’єкті в південній частині Тайваню, повідомляє Taipei Times.

Поступова локалізація виробництва

За словами Фендлі, співпраця Kratos і тайванського Національного інституту науки й технологій Чжуншань передбачає кілька етапів передання технологій. Спочатку Kratos виготовлятиме планери дронів, тоді як тайванська сторона встановлюватиме критично важливі компоненти місії та корисне навантаження.

На наступному етапі американська компанія постачатиме комплекти для складання. Це має поступово розвинути на Тайвані можливості виробництва, контролю якості та системної інтеграції. Кінцевою метою є отримання ліцензій Держдепартаменту США на передання технологій, які дозволять створити в Тайвані повноцінні складальні лінії.

Фендлі також заявив, що за умови розвитку місцевих потужностей для серійного випуску Тайвань може розраховувати на замовлення Mighty Hornet IV від уряду США.

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Характеристики Mighty Hornet IV

Mighty Hornet IV є реактивним баражувальним боєприпасом, створеним за концепцією доступної масовості. За оцінкою представника Kratos, його ударні можливості становлять близько 90% можливостей пілотованого винищувача, а вартість одного апарата — 500 тисяч доларів США.

Безпілотник здатний розвивати швидкість від 0,7 до 0,85 числа Маха, або від 864 до 1049 км/год. Його планер створено на базі Firejet компанії Kratos, а тайванський інститут розробив сенсори, навігаційну систему, комплекс радіоелектронної боротьби та фугасну бойову частину. Фендлі назвав систему адаптованою до умов застосування Тайваню.

Крім того, Kratos та інститут Чжуншань працюють над варіантом малопомітного безпілотника XQ-58 Valkyrie. Така платформа має доповнювати пілотовані літаки сенсорами, засобами радіоелектронної боротьби та ударними можливостями, а також може діяти самостійно або у складі рою за допомогою бортового штучного інтелекту.

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