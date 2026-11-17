Країни Європейського Союзу 17 листопада мають вирішити, чи дозволити Бразилії знову експортувати м’ясо птиці та мед на європейський ринок. Як повідомляє RMF24, Європейська комісія рекомендувала повернути Бразилію до переліку держав, які мають право постачати ці продукти до ЄС, після позитивного аудиту.

Єврокомісія дійшла висновку, що бразильська система контролю за використанням антибіотиків відповідає вимогам ЄС. Голосування відбуватиметься за процедурою комітології.

Умови для блокування рішення

Щоб заблокувати пропозицію Єврокомісії, противникам відновлення імпорту необхідно зібрати щонайменше 15 держав-членів, які разом представляють не менш як 65% населення ЄС. Заперечень кількох країн для цього недостатньо.

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Голосування теоретично можуть перенести на наступне засідання комітету ЄС з безпеки харчових продуктів — таке рішення ухвалює його голова. Водночас, за даними RMF24, питання внесли до порядку денного нинішнього засідання.

Позиція виробників птиці

Європейська асоціація виробників, переробників і торгівців м’ясом птиці AVEC закликає відкласти голосування. Організація вимагає додаткових незалежно перевірених гарантій того, що бразильська система контролю забезпечує дотримання європейських правил щодо антибіотиків.

Галузь також побоюється зростання імпорту та посилення конкуренції для виробників у ЄС. Польську галузь в AVEC представляє Krajowa Rada Drobiarstwa — Izba Gospodarcza. Польща є одним із найбільших виробників птиці в Євросоюзі, тоді як Бразилія належить до найбільших світових експортерів цього м’яса.

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