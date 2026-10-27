Країни схвалили розробку протоколу ООН проти екозлочинів — Mongabay

Учасники Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності схвалили початок переговорів щодо першого міжнародного протоколу для боротьби з екологічними злочинами. Документ має охопити незаконну торгівлю дикими тваринами, незаконне вирубування лісів і контрабанду відходів. Як повідомляє Mongabay, проєкт протоколу планують підготувати впродовж наступних двох років.

Голосування за початок переговорів

Резолюцію про початок розробки протоколу ухвалили 23 жовтня під час 13-ї дворічної зустрічі сторін конвенції. Ініціативу запропонували 12 держав: вісім країн Латинської Америки та чотири країни Африки. Її очолила Бразилія.

За резолюцію проголосували 83 країни, проти — 12, зокрема США та Японія. Ще 27 країн утрималися. Для ухвалення рішення була необхідна більшість у дві третини голосів.

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Співпраця проти злочинних мереж

Новий протокол має полегшити розслідування, кримінальне переслідування та судовий розгляд справ про екологічні злочини. Переговори проходитимуть у межах Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, створеної 2003 року для протидії міжнародним злочинним мережам, відмиванню коштів і корупції. Проєкт документа планують обговорити на наступній зустрічі сторін конвенції через два роки.

Конвенція вже має протоколи щодо торгівлі людьми, незаконного переправлення мігрантів, а також незаконного виробництва й обігу зброї. У резолюції зазначено, що такі документи створюють рамку для міжнародної співпраці, зокрема екстрадиції та переслідування підозрюваних.

За оцінкою, наведеною в матеріалі, обсяг екологічної злочинності сягає до 281 млрд доларів на рік, а до неї часто причетні міжнародні синдикати. У різних країнах також відрізняються юридичні визначення екологічних правопорушень і передбачені за них покарання, що ускладнює співпрацю між юрисдикціями.

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