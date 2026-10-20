Кредитори Thames Water висунули ексміністра Гаттона на посаду голови — The Guardian

У Великій Британії консорціум кредиторів London & Valley Water висунув колишнього британського міністра Джона Гаттона на посаду незалежного голови ради Thames Water. Призначення має відбутися, якщо уряд схвалить поглинання найбільшого у країні постачальника води кредиторами, повідомляє The Guardian.

Угода на £10 млрд

London & Valley Water домагається укладення угоди з порятунку Thames Water вартістю £10 млрд. Кредитори вже кілька місяців ведуть переговори з міністрами та регуляторами щодо майбутнього власності компанії, яка має близько 16 млн клієнтів на півдні Англії.

Thames Water протягом кількох років намагається уникнути банкрутства та вичерпує кошти. Нещодавно компанія звернулася до кредиторів із запитом на додаткове фінансування у розмірі £2,4 млрд.

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Зміна кандидатури на посаду голови

Гаттона підтримуватиме Майк Мактай — фахівець у сфері телекомунікацій і корпоративного оздоровлення, який керує перебудовою Thames Water. У серпні Мактая планували призначити головою ради замість сера Едріана Монтегю за умови схвалення поглинання. Тепер його визначили кандидатом на посаду заступника голови, і він має тісно співпрацювати з управлінською командою.

Джон Гаттон працював у лейбористських урядах Тоні Блера та Гордона Брауна, зокрема був міністром праці та пенсій, міністром у справах бізнесу й міністром оборони. Також він очолював Nuclear Industry Association, Energy UK, Make UK, Association of Infrastructure Investors і Лондонський аеропорт Лутон.

Гаттон заявив, що прагне допомогти новому керівництву вивести компанію на кращий рівень, зосередившись на якості обслуговування клієнтів та належному екологічному управлінні.

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