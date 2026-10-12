Кремль хоче відправляти мігрантів без знання російської мови на Далекий Схід та в Арктику

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МВС Росії запропонувало звільнити іноземних працівників, які працюють у резидентів територій випереджального розвитку (ТОР), від обов’язкового підтвердження знання російської мови, історії країни та основ російського законодавства.

Відповідний законопроєкт опублікували на порталі проєктів нормативно-правових актів.

Ініціатива стосується, зокрема, територій Далекого Сходу та Арктики.

Нині іноземці, як правило, повинні підтверджувати знання російської мови, історії та основ законодавства для отримання дозволу на роботу. МВС пропонує поширити на працівників компаній-резидентів ТОР винятки, які вже діють для окремих категорій іноземних працівників.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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