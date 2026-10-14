Кремль намагається заспокоїти росіян через дизельну угоду зі США — ISW

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Російська влада намагається переконати населення, що угода про постачання дизельного пального до США не спричинить дефіциту на внутрішньому ринку. Водночас проблеми із забезпеченням пальним у регіонах РФ виникали ще влітку 2026 року та викликали невдоволення росіян.

Зазначається, що віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що експорт дизельного пального до США в межах нової угоди не порушить стабільності російського паливного ринку. Так Москва намагається запобігти побоюванням щодо можливого дефіциту через постачання пального за кордон.

Наступного дня Новак провів нараду за участю представників Міністерства енергетики, Міністерства транспорту та нафтових компаній. За підсумками зустрічі він доручив вжити додаткових заходів для забезпечення регіонів пальним і реагування на коливання цін.

Як зазначають аналітики ISW, улітку 2026 року в низці російських регіонів виникали серйозні перебої з постачанням пального. Це спричинило невдоволення місцевих жителів і створило для влади додаткові ризики на тлі економічних проблем.

В Інституті вивчення війни вважають, що Москва може надавати виконанню дизельної угоди зі США пріоритет перед стабільністю внутрішнього ринку. Кремль, імовірно, розраховує використати домовленості з Вашингтоном для просування власних інтересів у війні проти України.

Водночас заяви російських посадовців про стабільність постачання не свідчать, що ризик дефіциту вже усунуто. Доручення Новака посилити забезпечення регіонів пальним вказує, що питання дефіциту на внутрішнього ринку залишається актуальним для влади країни-агресора.

Джерело: ISW

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