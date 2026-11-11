Кремль намагається змінити порядок денний переговорів та повернути ультиматуми НАТО 2021 року, — ISW

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Москва намагається перетворити переговори про завершення війни в Україні на обговорення нової архітектури безпеки Європи. Кремль прагне повернутися до вимог, які висував США та НАТО ще у 2021 році, зокрема щодо скорочення військової присутності Альянсу в Європі.

Аналітики ISW звернули увагу на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який 10 листопада назвав «абсолютно розумним» спочатку домовлятися про майбутнє європейської архітектури безпеки, а вже після цього переходити до врегулювання війни в Україні.

Схожу позицію озвучило неназване джерело в російській делегації в Абу-Дабі. За його словами, завершення війни в Україні є лише одним із пунктів ширшої дискусії про безпеку Європи та підпорядковане головній меті — зміні її архітектури.

На думку аналітиків, Москва намагається змістити порядок денний тристоронніх переговорів України, США та Росії від припинення бойових дій до перегляду всієї системи європейської безпеки.

Йдеться про ультиматуми, які Росія висунула США та НАТО у грудні 2021 року. Тоді Москва вимагала припинити розміщення нових озброєнь і військових підрозділів у країнах Альянсу, які приєдналися до нього після 1997 року.

Фактично реалізація цих вимог означала б обмеження військової присутності НАТО у Східній Європі, а також надання Москві можливості впливати на рішення Альянсу та суверенний вибір інших держав щодо вступу до нього.

Аналітики ISW вважають, що нинішні заяви російського керівництва свідчать про спробу відродити ці ультиматуми.

У звіті також наголошується, що Кремль роками використовує тему розширення НАТО як нібито одну з першопричин війни проти України. Водночас, за оцінкою інституту, такі твердження не відображають реальної загрози безпеці Росії, а є частиною ширшої кампанії з виправдання прагнення Москви відновити контроль над колишніми радянськими державами.

На думку аналітиків, Володимир Путін намагається не лише домогтися поступок щодо України, а й змінити правила безпеки в усій Європі.

Водночас під час переговорів в Абу-Дабі представники України, США та європейських держав публічно наголосили на необхідності надійних гарантій безпеки для України після завершення війни, а також участі європейських партнерів у майбутньому переговорному процесі.

За даними ISW, російська сторона неодноразово відкидала такі умови.

Зокрема, Сергій Лавров назвав зустрічі американських представників із європейськими колегами в Абу-Дабі безперспективним підходом.

Своєю чергою, депутат Державної думи Росії Олександр Асафов заявив, що участь Європи може паралізувати переговори ще до їхнього початку.

У підсумку ISW зазначає, що Москва намагається використати переговорний процес не лише для обговорення припинення війни в Україні, а й для просування масштабніших геополітичних вимог, які виходять далеко за межі завершення бойових дій.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

Під час переговорів в Абу-Дабі Україна порушила питання масштабного обміну полоненими з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорювали варіанти обміну у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500». Остаточних домовленостей поки немає, але американська делегація планує порушити це питання під час наступних контактів із російською стороною.

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