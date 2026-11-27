27 листопада 2026 року Головне управління розвідки України заявило, що Росія намагається посилити свій вплив на країни Африки через енергетичні проєкти. Основну ставку Кремль робить на атомну енергетику, адже співпраця в цій сфері може на десятиліття прив’язати держави до російських технологій і ядерного палива. Серед ключових напрямів — будівництво АЕС у Єгипті, складання систем накопичення енергії та просування плавучих атомних енергоблоків.

За оцінкою відомства, Москва використовує енергетичні проєкти не лише для заробітку, а й як спосіб закріпитися в регіоні та отримати додаткові важелі впливу на місцеву владу.

У розвідці вважають, що Росія прагне сформувати коло держав, які залежатимуть від Кремля в питаннях енергетики. Така залежність може впливати не лише на роботу електростанцій, а й на зовнішню політику цих країн.

Росатом розширює співпрацю з Єгиптом

Один із головних напрямів російської енергетичної експансії — Єгипет. Під час конференції Egypt Energy 2026 російська державна корпорація «Росатом» підписала угоду з місцевою технологічною компанією. Вона передбачає організацію складання систем накопичення енергії безпосередньо на території Єгипту. Такі системи використовують для зберігання електроенергії та її подальшого постачання споживачам. Вони можуть допомагати балансувати навантаження на енергомережу, зокрема під час нестабільного виробництва електрики з відновлюваних джерел.

У ГУР зазначають, що Москва розраховує завдяки цій угоді зміцнити позиції на єгипетському енергетичному ринку. Крім того, Єгипет може стати майданчиком для просування російських технологій в інших країнах Африки. Ще одна можлива мета, на яку вказує розвідка, — створення умов для обходу західних санкцій. Паралельно сторони обговорили будівництво атомної електростанції «Ель-Дабаа». Це один із найбільших російських атомних проєктів на африканському континенті. Основні угоди щодо його реалізації укладали ще у 2015–2017 роках.

Проєкт передбачає будівництво чотирьох енергоблоків із реакторами російського типу ВВЕР-1200. АЕС має стати важливою частиною енергетичної системи Єгипту. Для Росії це також можливість надовго закріпитися на ринку країни через постачання обладнання, технологій і послуг для обслуговування станції.

Росія просуває плавучі атомні електростанції

Ще один напрям, який цікавить Москву, — плавучий атомний енергоблок «ПЕБ-100» потужністю 100 МВт. Йдеться про енергетичну установку, розміщену на спеціальному плавучому об'єкті. Її можна використовувати для виробництва електроенергії та забезпечення енергією віддалених територій або промислових об'єктів.

Для країн із недостатньо розвиненою енергетичною інфраструктурою такі рішення можуть здаватися привабливими. Вони дають змогу отримувати електроенергію без будівництва великої атомної станції на суші. Водночас технологія потребує спеціального обслуговування, підготовлених фахівців і постійного контролю за ядерною безпекою.

Саме в цьому ГУР бачить один із головних ризиків співпраці з Росією. За оцінкою розвідки, обслуговування ядерного палива в межах таких проєктів буде зосереджене на території РФ. Тобто країни, які користуватимуться російськими атомними технологіями, можуть залежати від Москви не лише під час будівництва об'єктів, а й протягом усього періоду їхньої роботи.

У такій ситуації Росія отримує можливість впливати на енергетичну безпеку партнерів. Якщо постачання палива, технічне обслуговування та робота з відходами залежать від одного постачальника, змінити його буде складно й дорого. Це створює довгострокові ризики для держав, які обирають російські технології.

Кремль готує фахівців для атомної галузі

Росія також вкладається в підготовку кадрів для атомної енергетики. За даними ГУР, у російських закладах вищої освіти зараз навчаються близько 400 студентів із понад 20 африканських країн. Це ще один спосіб закріпити присутність у регіоні. Студенти здобувають освіту за російськими програмами, знайомляться з місцевими технологіями та стандартами. Після завершення навчання частина з них може працювати на енергетичних об'єктах у своїх країнах.

Таким чином, Москва формує не лише технічну, а й кадрову залежність. Якщо країна використовує російське обладнання, паливо та стандарти, їй потрібні фахівці, які вміють із цим працювати. Підготовка таких спеціалістів у Росії може посилювати її вплив на місцеву енергетичну галузь. У ГУР вважають, що всі ці кроки є частиною ширшої стратегії Кремля. Її мета — закріпити російські позиції в Африці та отримати додаткові важелі впливу на держави континенту.

Росія залучає африканців і до військового виробництва

Інтерес Москви до Африки не обмежується енергетикою. Росія також шукає на континенті працівників для свого військово-промислового комплексу та людей, яких можна залучити до війни проти України. Зокрема, у листопаді 2026 року РБК-Україна опублікувало матеріал про розслідування Українського центру безпеки та співпраці й Fox News. У ньому йдеться про мережу, яка вербує жінок із різних африканських країн для роботи на заводі з виробництва ударних безпілотників «Герань» в особливій економічній зоні «Алабуга» в Росії.

За даними розслідування, жінкам пропонують переїзд і роботу під виглядом освітньо-трудової програми «Алабуга Старт». Спочатку їм розповідають про навчання, цивільні професії та можливості працевлаштування. Однак після приїзду завербовані потрапляють на виробництво безпілотників, які Росія використовує для ударів по Україні. У мережі, за даними УЦБС, фігурують громадянки Уганди, Ефіопії, Замбії, Зімбабве, Танзанії, Кенії, Гамбії, Демократичної Республіки Конго та інших країн. Експертка центру Соломія Хома пояснила, що така схема допомагає Росії долати нестачу працівників на підприємствах військово-промислового комплексу.

Крім того, Москва продовжує шукати громадян африканських держав для участі у бойових діях проти України. За повідомленнями українських і західних медіа, російські вербувальники пропонують іноземцям роботу та високі виплати, але частина завербованих зрештою опиняється на фронті. Отже, співпраця Росії з африканськими країнами охоплює одразу кілька напрямів — від атомної енергетики та підготовки спеціалістів до виробництва зброї й вербування людей. Українська розвідка розглядає ці процеси як частини однієї стратегії, за допомогою якої Кремль прагне посилити свій вплив на континенті. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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