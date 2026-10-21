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У Кремлі вважають, що погіршення відносин між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським свідчить про послаблення західної підтримки Києва. У Москві сприймають це як власну перемогу та сподіваються скористатися ситуацією, щоб домогтися від України поступок, зокрема щодо Донбасу, і розширити економічну співпрацю зі Сполученими Штатами.

Протягом десяти днів після телефонної розмови Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним американська адміністрація зробила кілька кроків, які в Москві розцінили як сприятливі для Росії.

Зокрема, Трамп оголосив про послаблення обмежень на постачання російського дизельного пального на світовий ринок, призупинив запровадження нових масштабних санкцій проти Росії та посилив тиск на Київ.

Крім того, Україна зіткнулася з обмеженнями доступу до важливих супутникових систем і затримками постачання ракет-перехоплювачів.

19 жовтня американський президент знову розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що настав час іншій людині вести переговори від імені України.

Спеціальний представник Кремля Кирило Дмитрієв відреагував на заяву Трампа дописом «Шах і мат».

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що українська влада нібито переживає останні ознаки агонії, а її опір не зможе змінити перебіг подій.

У Росії розглядають зміни в політиці Вашингтона не лише як можливість посилити тиск на Україну, а й як шанс налагодити ширше економічне партнерство зі Сполученими Штатами.

За словами Кирила Дмитрієва, Москва та Вашингтон обговорюють низку економічних та інвестиційних проєктів. Серед можливих напрямів співпраці він назвав Арктику, енергетику та виробництво скрапленого природного газу.

У Кремлі також позитивно сприйняли рішення Дональда Трампа не запроваджувати жорсткі санкції, передбачені законодавчою ініціативою, пов’язаною із сенатором Ліндсі Гремом.

Водночас, як зазначає The Washington Post, угода щодо російського дизельного пального навряд чи суттєво вплине на ціни на пальне у США, оскільки йдеться про відносно невеликі обсяги постачання.

За оцінками співрозмовників видання, для Москви значно важливішим є політичний ефект від останніх рішень Вашингтона — поглиблення розбіжностей між США та Україною. Російська влада розраховує, що це послабить позиції Києва та створить додаткові можливості для просування російських вимог під час переговорів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час візиту до Росії планує обговорити з російським керівництвом пропозиції щодо завершення війни в Україні. Поїздка може стати кроком до організації переговорів за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

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