Кремль заговорив про можливу зустріч Путіна і Трампа в Китаї

Російський диктатор Володимир Путін може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені. Однак конкретних домовленостей про переговори поки немає. У Кремлі тим часом уже готують зустріч Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) може стати нагодою для особистої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа. Обидва лідери можуть приїхати до китайського Шеньчженя, однак чи сядуть вони за стіл переговорів, поки невідомо. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, російська сторона ще готує програму перебування Путіна на саміті, тому говорити про погоджений графік зустрічей із президентом США зарано. «Програма перебування президента Путіна ще перебуває на стадії підготовки», — сказав Пєсков.

Водночас представник Кремля не виключив, що політики зможуть поспілкуватися особисто, якщо обоє будуть у Шеньчжені. За його словами, у такому разі можливість для контакту між ними буде. Однак поки незрозуміло, про який саме формат може йтися. Це можуть бути повноцінні двосторонні переговори або коротка розмова на полях саміту. У Кремлі наразі не повідомляють, чи обговорювали сторони таку можливість і чи є попередні домовленості.

Чи можлива тристороння зустріч із Сі Цзіньпіном

Окремо Пєсков прокоментував і можливість тристоронніх переговорів за участю Путіна, Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. За його словами, конкретних домовленостей про таку зустріч наразі немає. Натомість підготовка до переговорів Путіна із Сі Цзіньпіном уже триває. У Кремлі очікують на особистий контакт із китайським лідером і наголошують на важливості відносин між Москвою та Пекіном.

Пєсков пояснив, що Росія та Китай мають широкий порядок двосторонньої співпраці. Тому під час зустрічей лідери зазвичай обговорюють не одне окреме питання, а цілий комплекс тем. Зокрема, Путін і Сі Цзіньпін оцінюють стан відносин між країнами, підбивають підсумки спільної роботи та обмінюються думками щодо міжнародної ситуації. Такі розмови, за словами представника Кремля, є звичною частиною контактів між двома лідерами.

Водночас точний порядок денний майбутніх переговорів поки не оприлюднили. У Кремлі лише підтвердили, що готуються до зустрічі з китайським лідером. Отже, можливість контакту Путіна з Трампом під час саміту АТЕС залишається відкритою, але підтверджених домовленостей про двосторонні чи тристоронні переговори наразі немає. Про це відомо із заяви прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

У Кремлі заявили, що Росія, США та Китай почали готувати тристоронню зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, Москва, Вашингтон і Пекін нібито вже готові до її проведення. Водночас можливі переговори за участю Росії, США та України в листопаді він назвав попередніми.

Росія виступила з ініціативою провести в листопаді переговори за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. За повідомленням, Кремль прагне домовитися про завершення війни на умовах, вигідних Москві, водночас президента України Володимира Зеленського до зустрічі запрошувати не планують.

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