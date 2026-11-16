Кремль закликав депутатів Держдуми готуватися до перемоги у війні та повернення військових із фронту

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Представники адміністрації президента РФ закликали депутатів Держдуми від партії «Єдина Росія» бути готовими до оголошення «перемоги» у війні проти України та одночасного повернення учасників бойових дій із фронту. Про це йшлося під час семінару в підмосковній майстерні управління «Сенеж», який відбувся 13–14 листопада, повідомляють «Ведомости» з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією співрозмовників видання, у заході взяв участь перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Він, зокрема, наголошував на необхідності взаємодії з учасниками так званої «спеціальної військової операції».

«Говорили, що всі мають бути готові до перемоги, коли одномоментно зі спецоперації повернуться учасники бойових дій», — розповів один із джерел.

Водночас депутатам нагадали, що вони продовжують працювати в умовах війни. За словами одного з учасників семінару, який спілкувався з РБК, представники Кремля дали зрозуміти, що ця ситуація поки не змінюється.

Інший співрозмовник видання зазначив, що кремлівські чиновники наполягали: доки тривають бойові дії, депутати не повинні дозволяти собі відпочинок і безтурботне життя.

У Кремлі готують інформаційне підґрунтя для завершення війни

Раніше про підготовку Кремля до можливого завершення війни проти України повідомляв центр «Досьє». За його даними, в адміністрації президента РФ працюють над тим, щоб представити російському суспільству припинення бойових дій як «перемогу».

Зокрема, там розробляють пропагандистські тези, які мають пояснити підписання мирної угоди навіть у разі, якщо Росія не досягне заявлених Володимиром Путіним цілей щодо повного захоплення Донбасу.

Черговий раунд дипломатичних контактів щодо завершення війни в Україні не дав прориву. Після дводенних переговорів в Абу-Дабі спецпосланці президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві. Розмова тривала близько двох годин.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф за результатами зустрічі з володимиром путіним заявив про певний прогрес та висловив сподівання на оголошення про наступний раунд переговорів.

Нагадаємо, після переговорів із Путіним Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським.

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