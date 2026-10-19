Кремль запропонував провести зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна в листопаді — The Wall Street Journal

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Росія виступила з ініціативою провести в листопаді переговори за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. За повідомленням, Кремль прагне домовитися про завершення війни на умовах, вигідних Москві, водночас президента України Володимира Зеленського до зустрічі запрошувати не планують.

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському виданню прокоментував перспективи проведення тристороннього саміту. За його словами, наразі конкретних домовленостей про організацію зустрічі немає, а можливий порядок денний залишається невизначеним.

«Поки немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість такої зустрічі», – заявив Пєсков.

Раніше речник Кремля називав корисною можливу зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

На початку жовтня помічник російського диктатора Юрій Ушаков також прокоментував можливість проведення тристоронніх переговорів. Він уточнив, що ініціатива організації зустрічі має виходити від Китаю за умови, що Дональд Трамп підтвердить свою участь у саміті.

Джерело: The Wall Street Journal

Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський не зацікавлений у завершенні війни.

Раніше Зеленський назвав підтримку рф історичною помилкою Трампа.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі не має доступу до супутникової системи Starshield, яку використовують американські військові. За його словами, Київ просив надати доступ до неї, зокрема для ударів углиб Росії, але це питання ще обговорюють. Рубіо також заперечив, що Вашингтон наказував обмежити швидкість Starlink в Україні

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