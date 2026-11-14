Кремль запропонував США поділити Європу на сфери впливу за моделлю холодної війни — NYT

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Під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація запропонувала американській стороні повернутися до системи відносин часів холодної війни, яка передбачала поділ Європи на зони впливу та фактичне визнання особливих інтересів Москви.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських дипломатів. За даними видання, аналогічні пропозиції представники Кремля озвучували й під час зустрічі Володимира Путіна зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа в Москві.

Російська сторона аргументує свою позицію тим, що протистояння між СРСР і США у 1946–1991 роках супроводжувалося домовленостями та каналами зв'язку, які нібито допомагали уникати повномасштабних бойових дій.

Спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер намагалися пояснити російським представникам, що світ суттєво змінився, особливо за останні п'ять років. Однак радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков назвав повернення до принципів холодної війни основою "неподільної архітектури безпеки".

Які вимоги висуває Москва

Як зазначає NYT, неофіційні пропозиції Кремля, передані європейським та американським представникам у листопаді в обмін на припинення вогню в Україні, загалом відповідають логіці нового глобального протистояння.

Насамперед Москва наполягає на завершенні війни на власних умовах. Серед вимог — офіційна відмова України від вступу до НАТО, передача Росії всієї території Донецької та Луганської областей, а також скорочення оборонних можливостей української держави.

Російські претензії стосуються не лише України. Москва висуває вимоги й іншим європейським країнам — від Фінляндії до Молдови. Від усього блоку НАТО Кремль вимагає повернення до кордонів 1997 року. Фактично це означало б виведення військової інфраструктури альянсу з 16 країн-членів, зокрема з усіх держав, які раніше входили до Організації Варшавського договору.

Крім того, російська сторона хоче, щоб НАТО припинило будь-яку діяльність у пострадянських республіках Центральної Азії та Південного Кавказу. За інформацією видання, серед запропонованих Москвою сценаріїв також фігурує можливість відновлення організації на кшталт Варшавського договору під російським керівництвом.

Путін раніше заперечував прагнення до нової холодної війни

Водночас раніше Володимир Путін неодноразово негативно висловлювався про холодну війну та звинувачував західні держави у спробах втягнути Росію в нове протистояння.

У 2016 році під час Петербурзького міжнародного економічного форуму він заявляв, що не хотів би вважати нинішні відносини поверненням до холодної війни, і запевняв, що Москва не прагне такого сценарію.

Джерело: NYT

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