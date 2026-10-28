Криптоіндустрія витратила $176 млн на виборчі перегони у США — The Japan Times

Криптоіндустрія витратила близько 176 млн доларів на понад 100 перегонів проміжних виборів у США, прагнучи сформувати в Конгресі двопартійну коаліцію союзників для просування своїх інтересів. Про це повідомляє The Japan Times.

Найбільший криптовалютний суперкомітет політичної дії Fairshake та пов’язані з ним комітети станом на 20 жовтня витратили на кампанію близько 150,8 млн доларів. Інші криптогрупи витратили приблизно 25 млн доларів. Fairshake заявив, що 53 із 58 кандидатів, яких він підтримав на праймеріз або позачергових виборах цього року, перемогли й будуть у бюлетенях 3 листопада.

Підтримка кандидатів

Основними фінансистами політичних комітетів є Coinbase, Ripple та венчурна компанія Andreessen Horowitz. За даними видання, ці витрати мають допомогти галузі вибудувати довгострокові відносини з обраними посадовцями, а не переконати виборців підтримувати цифрові валюти.

Суперкомітети можуть збирати й витрачати необмежені суми, однак не мають права напряму координувати діяльність із виборчими штабами. Рекламні матеріали структур Fairshake здебільшого не згадують криптовалюти: їх поширюють пов’язані комітети під назвами Defend American Jobs і Protect Progress, а темами роликів часто є податки та імміграція.

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Ставка на законодавство

Галузь прагне домогтися ухвалення Clarity Act — законопроєкту, який передбачає передання нагляду за криптовалютами Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США. Документ не просунувся до фінального голосування в поточній сесії Конгресу. Аналітики JPMorgan зазначили, що без цього закону регуляторні рішення, ухвалені за президентства Дональда Трампа, можуть бути скасовані наступною адміністрацією.

Fairshake підтримує кандидатів до Палати представників від обох партій, але в сенатських перегонах вирішив фінансувати лише республіканців після того, як демократи заблокували просування Clarity Act. Їхні заперечення стосувалися етичної норми, яка могла б зобов’язати родину Трампа продати криптовалютні активи.

Однією з головних цілей криптоіндустрії став колишній голова Банківського комітету Сенату Шеррод Браун, який знову балотується до Сенату від Огайо. За даними AdImpact, на ці перегони галузь уже витратила понад 68 млн доларів. Менеджер кампанії Брауна Патрік Айзенгауер заявив, що спеціальні інтереси побоюються наміру кандидата протистояти системі та захищати працівників Огайо.

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