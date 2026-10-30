Кріста Пайк уперше розповіла про біль після невдалої спроби страти — BBC News

У США засуджена до смертної кари Кріста Пайк уперше публічно заявила про біль після невдалої спроби виконання смертного вироку у вересні. 50-річна жінка пережила дві смертельні ін'єкції пентобарбіталу та наприкінці минулого місяця була виписана з лікарні.

Перша публічна заява

Як повідомляє BBC News, юридична команда Пайк оприлюднила її заяву в соціальних мережах у п'ятницю. У ній Пайк сказала, що від тієї ночі не було жодної миті, коли б вона не відчувала болю.

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Вона повідомила про біль у тілі, руках, кистях і горлі, а також про труднощі з мовленням. За словами Пайк, її страждання не обмежуються фізичним станом, а стосуються також її думок і душевного стану.

Стан після ін'єкцій

Пайк заявила, що після процедури прокинулася розгубленою та відчувала біль. Після двох ін'єкцій пентобарбіталу вона перебувала у критичному стані, зазначає BBC News.

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