Криза навколо Конституційного трибуналу Польщі: Навроцький скликав термінові консультації

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Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про загрозу внутрішній безпеці країни на тлі загострення конфлікту довкола Конституційного трибуналу. Він звинуватив опонентів у порушенні конституційного ладу та оголосив про термінові консультації за участю представників парламентських сил.

За словами польського президента, вночі відбулося силове захоплення державного конституційного органу. Він також повідомив, що провів консультації з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським, який, за твердженням Навроцького, також не визнає законними дії осіб, що перебрали владу в Конституційному трибуналі.

«Цієї ночі відбулося порушення конституційного ладу Республіки Польща та силове захоплення конституційного державного органу. Я провів консультації з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським, який також не визнає законними дії осіб, що узурпували владу в Конституційному суді», — йдеться у повідомленні.

Навроцький закликав відновити правовий порядок і вивести з території Конституційного трибуналу силові структури, направлені туди урядом.

«Я забезпечив доступ до Конституційного суду законно діючому заступнику голови Конституційного суду судді Бартоломею Соханському. У зв’язку із загрозою внутрішній безпеці Республіки Польща я скликаю сьогодні термінові консультації за участю представників парламентських сил з метою стабілізації політичної ситуації та відновлення конституційного ладу», — додав глава Польщі.

Заява Навроцького пролунала на тлі тривалого протистояння між президентом і урядом прем'єр-міністра Дональда Туска щодо функціонування та реформування судової системи Польщі.

Загострення відбулося після відсторонення голови Конституційного трибуналу Богдана Свєнчковського. Суддя Анна Корвін-Пйотровська оголосила про його відсторонення та перебрала на себе керівництво установою. Поліція прибула на територію трибуналу після повідомлень про загрози безпеці суддів і працівників установи та заворушення під час протестів.

Сторони по-різному оцінюють законність останніх рішень і дій навколо Конституційного трибуналу. Навроцький та представники опозиції заявляють про порушення конституційного порядку, тоді як уряд Дональда Туска пояснює свої дії необхідністю відновити законність і незалежність судової системи.

Про це Навроцький написав в соцмережі X.

На сайті Конституційного трибуналу Польщі 30 жовтня близько 18:00 з’явилося повідомлення про відсторонення його голови Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського.

Як повідомляє RMF24, у Польщі вночі з п’ятниці на суботу в будівлі Конституційного трибуналу сталася гостра суперечка між президентом Каролем Навроцьким та особами, яких Сейм обрав до складу цього органу. На оприлюдненому записі чути, як Навроцький ставить під сумнів їхній статус суддів Конституційного трибуналу.

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