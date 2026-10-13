Kroger скоротить 3 тисячі корпоративних працівників за три роки — The Hill

У США мережа супермаркетів Kroger планує скоротити 3 тисячі корпоративних працівників упродовж наступних трьох років. Компанія активніше застосовуватиме штучний інтелект для оптимізації операцій, повідомляє The Hill.

Ставка на технології

Генеральний директор Kroger Грег Форан у зверненні до співробітників заявив, що технології змінюють підходи до роботи в усіх галузях. За його словами, компанії необхідно адаптуватися до цих змін, запроваджувати нові можливості, скорочувати дублювання роботи та визначати, де її найдоцільніше виконувати.

Минулого місяця Kroger представила стратегію використання штучного інтелекту. Її метою компанія назвала поліпшення досвіду покупців, спрощення роботи для працівників і досягнення кращих бізнес-результатів.

Конкуренція та керівництво

Штаб-квартира Kroger розташована в Цинциннаті. Це найбільша незалежна мережа супермаркетів у США: вона має 409 тисяч працівників і понад 2,7 тисячі магазинів, що працюють, зокрема, під брендами Ralphs, King Soopers, Smith’s і Fred Meyer.

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Форан, який раніше очолював американський підрозділ Walmart у 2014–2019 роках, став генеральним директором Kroger у лютому — через 11 місяців після раптової відставки попереднього керівника. Kroger зазнає конкурентного тиску з боку Walmart, дискаунтерів Aldi і Lidl, а також Amazon.

У 2022 році Kroger запропонувала об’єднання з Albertsons, щоб краще конкурувати з іншими ритейлерами. Федеральна торгова комісія США та штати Вашингтон і Колорадо звернулися до суду, щоб заблокувати угоду, заявивши, що вона може підвищити ціни та знизити зарплати працівників через послаблення конкуренції. Судді зрештою постановили, що злиття не має відбутися.

Наступного дня після краху угоди Albertsons подала позов проти Kroger, вимагаючи 600 млн доларів плати за припинення угоди, а також відшкодування юридичних витрат і втрати акціонерної вартості. Kroger назвала ці претензії безпідставними та заявила, що Albertsons не має права на цю виплату.

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