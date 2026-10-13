KSE-100 у Пакистані впав на 1 964,87 пункту на тлі надзвичайного стану — Dawn

У Пакистані індекс KSE-100 Пакистанської фондової біржі за підсумками торгів у понеділок знизився на 1 964,87 пункту, або на 1,18%, до 165 124,41 пункту. На настрої інвесторів вплинула політична невизначеність після запровадження губернаторського правління та надзвичайного стану в провінції Хайбер-Пахтунхва, де при владі перебуває партія PTI.

Як повідомляє Dawn, протягом сесії індекс опускався на 1 920 пунктів. Президент Асіф Алі Зардарі в неділю схвалив рекомендацію федерального кабінету, після чого федеральний уряд ухвалив рішення запровадити надзвичайний стан у Хайбер-Пахтунхві.

Тиск на акції великих компаній

Найбільше на індекс вплинули акції United Bank, Oil and Gas Development Company, Habib Bank, Meezan Bank і Lucky Cement. Сукупно вони зменшили значення KSE-100 приблизно на 645 пунктів.

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Торгова активність залишалася нижчою за 500 млн акцій, хоча загальний обсяг торгів зріс на 17,3% — до 362,95 млн акцій. Вартість укладених угод збільшилася на 6,02% до 14,5 млрд пакистанських рупій. Найбільший обсяг торгів зафіксували в акціях Treet Corporation — 27 млн.

Нафта та політична невизначеність

На ринок також тиснули напруженість на Близькому Сході, інфляційний тиск і зростання цін на нафту та нафтопродукти. Ф’ючерси на Brent подорожчали на 2%, або на 2,07 долара, до 106,79 долара за барель — найвищого рівня з 29 вересня. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 1,69 долара, або на 1,8%, до 93,54 долара за барель.

Домовленість на рівні персоналу з Міжнародним валютним фондом, яка відкриває шлях до виділення 1,2 млрд доларів за двома чинними програмами після схвалення виконавчою радою МВФ, не підтримала ринок останніми днями. Заступник керівника трейдингу Arif Habib Ltd Алі Наджиб заявив, що ринок може залишатися нестабільним через внутрішню політичну невизначеність та обережність інвесторів.

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