KSK у Німеччині змінює підготовку на випадок війни з Росією — Interia

Німецький спецпідрозділ Kommando Spezialkräfte (KSK), дислокований у Кальві, змінює підготовку з розрахунком на можливу війну з Російською Федерацією — державою-агресором. Його військові готуються до тривалих операцій у складних умовах на східному фланзі НАТО, повідомляє Interia.

Підготовка до тривалих операцій

Командир KSK бригадний генерал Андреас Кюне заявив, що підрозділ цілеспрямовано готується до протидії Росії. За його словами, раніше операції зазвичай планували приблизно на три доби: після виконання завдання військові поверталися на базу, щоб відпочити та поповнити запаси.

У разі війни з Росією спецпризначенцям довелося б діяти в польових умовах значно довше, спочатку без визначеного терміну завершення операції. Навчання охоплюють протидію супротивнику, який має танки, артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби. Військові також тренуються за умов сильного холоду, готуючись до можливих умов на східному фланзі Альянсу.

Готовність за чотири години

Кюне заявив, що бійці KSK мають виконати свої завдання до вступу в бій основних сил, зокрема 45-ї бронетанкової бригади Німеччини, яка дислокується в Литві. За його словами, протягом чотирьох годин після отримання наказу військові можуть бути на борту літака у Штутгарті, маючи спорядження для виконання місії.

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Командир зазначив, що під час навчань у країнах Балтії Німеччина демонструвала можливості своїх сил спеціального призначення. На його думку, це має показати Москві, що потенційна атака на НАТО супроводжуватиметься значними втратами.

Підрозділ у Кальві

KSK створили 20 вересня 1996 року. За даними Бундесверу, його завданнями є оборона Німеччини та союзників у взаємодії з іншими силами й партнерами НАТО, збір важливої для командування інформації та ураження стратегічних або оперативних цілей. Підрозділ також може діяти в тилу противника, звільняти громадян Німеччини за кордоном, затримувати визначених осіб під час міжнародних місій і навчати іноземні сили спеціального призначення.

Раніше KSK реформували після виявлення випадків правого екстремізму, порушень у поводженні з боєприпасами та недоліків нагляду. У липні 2020 року було розформовано другу роту підрозділу, структури якої визнали такими, що не підлягають виправленню.

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