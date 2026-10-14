Куба звинуватила держсекретаря Рубіо у тиску перед голосуванням в ООН — Anadolu Agency

Куба звинуватила державного секретаря США Марко Рубіо у тиску на керівників інших держав напередодні голосування Генеральної асамблеї ООН щодо резолюції із закликом припинити економічне ембарго США проти острова. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява Куби

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що Вашингтон нібито тисне та шантажує глав держав і урядів кількох країн, намагаючись змінити їхню позицію під час голосування щодо ембарго. Він також звинуватив США в колективному покаранні кубинців і закликав міжнародну спільноту виступити проти американської політики.

Генеральна асамблея ООН має проголосувати за резолюцію, що не є юридично обов'язковою та закликає припинити американське ембарго проти Куби. Такі резолюції раніше неодноразово отримували широку міжнародну підтримку.

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Розмова з президентом Сальвадору

Звинувачення Куби пролунали після телефонної розмови Рубіо з президентом Сальвадору Наїбом Букеле. За даними Державного департаменту США, вони обговорили співпрацю у сфері безпеки та пріоритети Вашингтона в ООН. Рубіо закликав Сальвадор співпрацювати зі Сполученими Штатами та партнерами, які поділяють ці пріоритети.

Сторони також говорили про захист критичної інфраструктури, зокрема портів, від того, що Вашингтон назвав шкідливим зовнішнім впливом. США не уточнили, про які держави або структури йдеться. Сполучені Штати зберігають економічне ембарго проти Куби протягом десятиліть, прагнучи політичних змін, тоді як Гавана заявляє про шкоду обмежень для населення країни.

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