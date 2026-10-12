Кубілюс закликав ЄС розробити незалежну мирну стратегію для України без розрахунку на США

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Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейському Союзу більше не слід покладатися на адміністрацію США у питанні встановлення миру в Україні. Він закликав ЄС спільно з Україною розробити та реалізувати незалежну мирну стратегію.

Єврокомісар зазначив, що досі Європейський Союз був єдиним вагомим фінансовим донором України, водночас розраховуючи на допомогу американського політичного керівництва у досягненні миру.

«Досі ЄС був єдиним вагомим фінансовим донором України, але розраховував на те, що політичне керівництво США допоможе встановити мир в Україні», — зазначив Кубілюс.

На думку єврокомісара, Європа має взяти на себе ініціативу у визначенні подальших кроків для досягнення миру. Він наголосив на необхідності самостійного підходу Євросоюзу до цього питання у співпраці з Україною.

«Настав час, коли ЄС разом з Україною має розробити та втілити в життя незалежну мирну стратегію», — наголосив Андрюс Кубілюс.

Про це Андрюс Кубілюс написав у соцмережі X.

Раніше Москва заявила, що нові санкції Японії нібито віддаляють перспективу мирного врегулювання війни в Україні.

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Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

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