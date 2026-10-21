Кубілюс закликав якнайшвидше інтегрувати оборонні можливості України в Європі

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Європа має якомога швидше включити до власної системи безпеки оборонні спроможності України, перевірені в умовах війни. Відмова від такого кроку стала б серйозною стратегічною помилкою, заявив Кубілюс.

«Ми, європейці, повинні визнати наш життєво важливий інтерес у якнайшвидшій повній інтеграції українських бойових спроможностей із європейськими оборонними спроможностями. У нас немає часу на зволікання», — наголосив він.

За словами єврокомісара, Україна має унікальний досвід захисту цивільного населення під час війни, якого європейські країни поки що не мають. Щоденні повітряні тривоги, ракетні та дронові атаки дають Україні практичні знання, необхідні для підготовки європейських суспільств до можливих криз.

«Це не ми можемо навчити Україну цивільної безпеки. Це Україна може навчити нас», — зазначив він.

Єврокомісар наголосив, що захист енергетичних мереж, залізниць і промислових об’єктів є не менш важливим, ніж охорона державних кордонів. Він закликав цивільні органи влади, збройні сили та операторів інфраструктури спільно готуватися до надзвичайних ситуацій, а також забезпечити готовність населення самостійно долати кризові обставини щонайменше протягом 72 годин.

Окремо він звернув увагу на необхідність посилення європейської оборонної промисловості, усунення бюрократичних перешкод для переміщення військ і техніки та подолання фрагментації оборонного ринку ЄС.

За його словами, Європа має навчитися діяти як єдина оборонна система, а не як сукупність 27 окремих національних систем. Водночас нарощування оборонного виробництва та інвестицій у безпеку має допомогти Європі стримувати агресію й зберігати мир.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час виступу на конференції «Майбутнє цивільної безпеки» у рамках безпекової конференції «Future Forces»

Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна.

Українського виробника морських дронів MAGURA — компанію UFORCE — обрано однією з українських компаній-засновниць Drone Alliance EU-Ukraine. Альянс покликаний об’єднати перевірені в боях українські інновації з промисловими потужностями Європи задля швидкого нарощування обсягів виробництва та розширення оборонного сектору.

Американські спецпризначенці вперше застосували українські морські безпілотники Magura під час навчань на Філіппінах. У ході випробувань дрон успішно уразив і потопив корабель-мішень.

Румунія заявила про втрату Україною контролю над чотирма морськими дронами.

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