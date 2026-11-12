Кук замість Хуанга: Трамп запропонував несподіваного кандидата на посаду глави Nvidia
12 листопада президент США Дональд Трамп запропонував призначити генерального директора Apple Тіма Кука новим керівником Nvidia замість Дженсена Хуанга.
За словами Трампа, Хуанг чудово впорався зі своєю роботою, однак саме Кук є єдиним кандидатом, здатним його замінити.
«Одна легенда змінює іншу!» — заявив американський президент.
Про це йдеться у дописі в соцмережі Truth Social, з посиланням на The Wall Street Journal.
Нагадаємо, що Рада директорів Nvidia готується розглянути звільнення Дженсена Хуанга — The Verge.
Проти Nvidia та Дженсена Хуанга подали запропонований колективний позов — France 24.