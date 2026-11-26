0:00 / 0:00

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер анонсував найближчим часом найбільший від початку повномасштабної війни обмін полоненими між Україною та Росією. За його словами, обмін планують провести напередодні зимових свят.

«Метою тристоронньої зустрічі було, перш за все, побачити, чи зможемо ми здійснити великий гуманітарний обмін полоненими, який відбудеться дуже скоро перед святами, і який буде найбільшим обміном за всю війну», — сказав Кушнер.

Він також зазначив, що під час запланованого обміну тисячі людей зможуть повернутися додому до своїх родин.

Про це Кушнер заявив в інтерв'ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру в подкасті MD Meets.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час заходу «Діалог заради єдності», що великий обмін полоненими між Україною та рф відбуватиметься в кілька етапів, а не за один день, оскільки процес нині перебуває на стадії узгодження.

Україна та Російська Федерація, держава-агресор, під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, принципово домовилися про великий обмін військовополоненими.

Україна та росія проводять переговори щодо нового великого обміну полоненими, у межах якого планують повернути понад тисячу громадян. Остаточну кількість учасників обміну сторони наразі ще узгоджують.

Читай нас у