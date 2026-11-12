Кушнер назвав час наступного раунду тристоронніх переговорів – Sky News

0:00 / 0:00

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер за результатами зустрічі з путіним у Москві 12 листопада анонсував проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участю України, США та рф наступного тижня.

«Я думаю, що ми детально обговорили всі теми. Це вплине на багатосторонні переговори наступного тижня, а також на розмову, яка відбудеться у нас з президентом Зеленським», — зазначив американський посадовець, додавши, що Вашингтон намагається залучити європейських представників до ширших механізмів європейської безпеки.

За словами Кушнера, переговори були детальними й продуктивними, а адміністрація США має намір докласти зусиль для припинення війни.

Джерело: Sky News.

Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. В аеропорту Внуково американську делегацію зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.

Раніше Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві для обговорення миру в Україні.

До цього у Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.

Читай нас у