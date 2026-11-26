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Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер схарактеризував російського диктатора Володимира Путіна як «історичну постать» і «гросмейстера політики». Так він відгукнувся про очільника Кремля після тристоронніх мирних переговорів за посередництва США, які поки не принесли суттєвого прогресу.

Журналіст поцікавився, як проходять зустрічі спецпосланця з Путіним. У відповідь Кушнер похвалив російського президента за підготовку та стиль ведення переговорів, а також заявив, що той прагне миру й хоче змінити відносини зі Сполученими Штатами.

«Президент Путін дуже організований. Комусь може подобатися те, що він зробив, комусь – ні, але він, безперечно, гросмейстер політики. Він – історична постать. Він завжди дуже, дуже добре підготовлений, дуже вдумливий. Коли ми розмовляємо, він багато записує, а потім дуже чітко доносить свою позицію. Цілком очевидно, що він дуже глибоко розуміє питання і має щодо них дуже тверді позиції. На мою думку та на думку Стіва [Віткоффа], він не просто прагне миру – він хоче спробувати змінити відносини з Америкою і хоче перевірити, чи є спосіб почати все спочатку», — сказав Кушнер.

10–11 листопада в Абу-Дабі Україна та Росія провели перші за дев’ять місяців переговори за посередництва США. За їхніми підсумками переговорні команди домовилися про «масштабний» обмін військовополоненими.

За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, перший етап обміну може відбутися наприкінці листопада або на початку грудня.

Крім того, Кушнер заявив, що після його візиту до Москви російське керівництво погодилося дозволити європейським партнерам долучитися до мирних переговорів. За його словами, Росія також відкрита до того, щоб Україна отримала надійні гарантії безпеки.

Спецпосланець Дональда Трампа визнав, що розуміє «скептицизм і недовіру» до Росії, однак наголосив на важливості початку діалогу між Європою та Кремлем.

Про це Кушнер заявив в інтерв’ю генеральному директору німецького медіаконцерну Axel Springer Матіасу Дьопфнеру для подкасту MD Meets.

Нагадаємо, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в інтерв’ю керівнику Axel Springer Матіасу Депфнеру заявив, що російський лідер, очільник держави-агресора Росії Владімір Путін погодився не застосовувати ядерну зброю.

Під час переговорів щодо війни в Україні російський диктатор Володимир Путін пропонував спецпосланцю президента США Джареду Кушнеру бізнесові домовленості в обмін на послаблення американських санкцій. Серед можливих пропозицій були спільний видобуток нафти поблизу острова Сахалін та постачання дизельного пального до Сполучених Штатів.

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