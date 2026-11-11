Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру

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Питання територій стане найскладнішим під час переговорів про завершення війни Росії проти України. Про це заявив 11 листопада Джаред Кушнер, коментуючи результати дводенної зустрічі в Абу-Дабі.

За словами Кушнера, зустрічі були змістовними, але непростими. Сторони вперше майже за вісім місяців обговорили широке коло питань, зокрема територіальне врегулювання.

Кушнер наголосив, що саме територіальний аспект буде найскладнішим для узгодження між сторонами.

Водночас він повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та сам Кушнер завтра вирушать до Москви, де мають зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

Під час переговорів в Абу-Дабі Україна порушила питання масштабного обміну полоненими з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорювали варіанти обміну у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500». Остаточних домовленостей поки немає, але американська делегація планує порушити це питання під час наступних контактів із російською стороною.

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