Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в інтерв’ю керівнику Axel Springer Матіасу Депфнеру заявив, що російський лідер, очільник держави-агресора Росії Владімір Путін погодився не застосовувати ядерну зброю. Як повідомляє RMF24, Кушнер також сказав, що Путін запевнив американську сторону у відсутності таких намірів.

Заяви про війну та припинення вогню

За словами Кушнера, війна Росії проти України є опосередкованим конфліктом. Він вважає ситуацію надзвичайно напруженою та попередив, що помилка в оцінці обставин може спричинити неконтрольовану ескалацію.

Кушнер також стверджував, що Путін не погоджується на припинення вогню в Україні, оскільки не вірить, що воно забезпечить тривалий мир. За його словами, США наполегливо закликали до цього, однак російський лідер не демонструє зацікавленості у швидкому завершенні війни.

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Безпека в Європі

На думку Кушнера, для завершення війни необхідно сформувати нову архітектуру безпеки в Європі та визначити лінію, яка дала б змогу зупинити вбивства. Він сказав, що Росію вдалося залучити до ширшої розмови про Європу, однак Путін і надалі сприймає Захід як сторону, що провокує Росію та прагне її стратегічної поразки.

Кушнер додав, що росіяни сприймають НАТО як загрозу. Водночас він заявив, що вважає Альянс оборонним, і висловив думку, що переговори можуть допомогти усунути частину дезінформації. За його словами, рішення щодо надання Україні гарантій безпеки залежатиме від Трампа.

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