Кушнер запропонував модель Ради НАТО-Росія в рамках зусиль щодо припинення війни, — The Washington Post

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Спецпредставник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер пов’язує досягнення перемир’я в Україні з ширшими переговорами між Росією та європейськими країнами щодо післявоєнної безпеки на континенті. За його задумом, основою для такого діалогу могла б стати модель Ради НАТО-Росія. Водночас європейські посадовці наголошують, що спочатку необхідно домовитися про припинення вогню в Україні.

За словами журналіста, Кушнер пов’язав свої зусилля щодо досягнення перемир’я в Україні із закликом до ширших багатосторонніх переговорів між Росією та Європою щодо післявоєнної безпеки на континенті.

Як розповів чиновник, обізнаний із перебігом перемовин, моделлю для Кушнера є Рада НАТО-Росія. Її створили після завершення холодної війни, однак діяльність органу призупинили у 2014 році після вторгнення Росії в Україну та захоплення Криму.

Європейські посадовці повідомили журналісту в п’ятницю, що готові до діалогу з Росією. Однак вони погоджуються обговорювати нові безпекові домовленості лише після досягнення перемир’я в Україні.

«Обидва напрямки працюють», — написав у повідомленні чиновник із країни, яка є близьким союзником США. Водночас він застеріг, що «мирну угоду щодо України потрібно укласти до укладення угоди про архітектуру безпеки».

Високопоставлений представник іншої ключової європейської країни також пояснив позицію своєї держави:

«Цей підхід несе для нас чимало ризиків, але краще брати участь, ніж утримуватися. Наша позиція залишається незмінною: ці питання можна обговорювати лише після закінчення війни. … Переговори будуть непростими».

За словами чиновника, хоча провідні європейські лідери підтримують зусилля Кушнера, у Європі існує «широка єдність» щодо того, що будь-які переговори між європейськими країнами та Росією мають відбуватися лише після укладення перемир’я.

Як зазначає Девід Ігнатіус, ключовим питанням у цій ситуації стане послідовність дипломатичних кроків.

«Кушнер прагне, щоб процес відбувався одночасно — щоб, так би мовити, обидва потяги прибули одночасно. Європа, яка підтримує Україну, наполягає на тому, щоб на першому місці було питання про припинення вогню», — пише колумніст.

За даними журналіста, правитель Росії Володимир Путін позитивно сприйняв ідею загальноєвропейського плану безпеки під час зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом 21 жовтня в Санкт-Петербурзі. До цієї розмови Джаред Кушнер долучився через відеоконференцію.

Крім того, у четвер президент США Дональд Трамп зустрівся в Білому домі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим. Після переговорів американський лідер заявив, що наближається до укладення «великої, прекрасної угоди», яка охоплюватиме Україну та «всю Європу».

Однак Девід Ігнатіус вважає такі заяви передчасними з огляду на позицію європейських посадовців.

«Це надзвичайно передчасно, з огляду на те, що я почув у п’ятницю від європейських чиновників», — додав колумніст The Washington Post.

Про це пише колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус із посиланням на власні джерела.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення тривалих консультацій зі спеціальними представниками американської сторони Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, за підсумками яких оголосив про підготовку зустрічі в тристоронньому форматі між Україною, США та рф вже наступного тижня.

Переговори США з Україною, НАТО та європейськими партнерами у Брюсселі щодо гарантій безпеки для Києва були продуктивними та змістовними, заявив Джаред Кушнер.

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