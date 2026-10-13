Кувейт замовив у MARSS систему протидії дронам за £370 млн — AeroTime

Британська компанія MARSS підписала з Кувейтом контракт вартістю 370 млн фунтів стерлінгів, або $489 млн, на постачання загальнонаціональної системи протидії безпілотникам. Комплекс передбачає, зокрема, використання кінетичних перехоплювачів для ураження цілей, повідомляє AeroTime.

Сенсори для повітряних і морських загроз

12 жовтня 2026 року MARSS заявила, що система має протидіяти загрозам із повітря та моря. Для цього на мережі об’єктів планують встановити електрооптичні, радарні та сонарні сенсори, дані з яких надходитимуть до центральних командних центрів.

Основою комплексу стане NiDAR — система командування та управління з елементами штучного інтелекту, розроблена MARSS для багатодоменного спостереження і протидії дронам. За даними компанії, система об’єднуватиме дані сенсорів в оцінки загроз для ухвалення рішень та забезпечуватиме півсферичне покриття проти повітряних і прибережних морських безпілотників.

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Засоби протидії через NiDAR

MARSS зазначила, що через NiDAR інтегрують і контролюватимуть засоби soft-kill і hard-kill. За твердженням компанії, це дасть операторам змогу обирати найбільш відповідний варіант реагування залежно від ситуації. Також у MARSS заявили, що штучний інтелект автоматично класифікуватиме загрози, рекомендуватиме варіанти застосування засобів і скорочуватиме час від виявлення до нейтралізації цілі.

Угода є частиною британської урядової ініціативи Taskforce Sabre, яка об’єднує уряд і промисловість для допомоги державам Перської затоки в отриманні необхідних систем. Генеральний директор MARSS Йоганнес Пінл повідомив, що протягом наступних 24 місяців компанія інтегрує сенсори та засоби протидії для захисту населення, критичної інфраструктури й національних активів Кувейту.

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