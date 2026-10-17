Kuwait Airways скасувала два рейси між Кувейтом та Ер-Ріядом — The Hindu

Авіакомпанія Kuwait Airways 10 жовтня скасувала два рейси між Кувейтом та Ер-Ріядом. Йдеться про рейс KU775 з Кувейту до Ер-Ріяда і рейс KU776 у зворотному напрямку — з Ер-Ріяда до Кувейту.

Причина скасування

Перевізник пояснив скасування закриттям аеропорту через безпекову ситуацію. У тексті оприлюдненої заяви не вказано, який саме аеропорт закрили, що спричинило безпекову ситуацію та як довго триватимуть обмеження. Також там не наведено інформації про можливі зміни в розкладі інших рейсів.

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Повідомлення перевізника

Як повідомляє The Hindu, Kuwait Airways оприлюднила заяву онлайн 10 жовтня. У ній компанія повідомила про скасування обох рейсів саме цього дня. Заява не містить додаткових відомостей про пасажирів, альтернативні маршрути або подальше виконання рейсів KU775 і KU776.

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