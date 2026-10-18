Кванквасо заявив, що тандем з Обі не зніметься з виборів 2027 року — Premium Times Nigeria

У Нігерії ексгубернатор штату Кано Рабіу Кванквасо заявив, що він і кандидат у президенти Пітер Обі не знімуть свої кандидатури на виборах 2027 року на користь Африканського демократичного конгресу (ADC) або іншої політичної сили. Заяву у Facebook Кванквасо опублікував 18 жовтня, повідомляє Premium Times.

Видання називає Кванквасо кандидатом у віцепрезиденти від NDC та зазначає, що тандем Обі—Кванквасо продовжує участь у президентських перегонах.

Заперечення виходу з перегонів

Кванквасо закликав виборців не вірити твердженням, нібито їхній із Обі тандем таємно співпрацює з правлячим Всепрогресивним конгресом (APC) або готується в останній момент вийти з президентських перегонів.

За його словами, тандем не відкликатиме кандидатури на користь ADC чи будь-якої іншої партії та не діє в інтересах APC або її кандидатів. Кванквасо також заявив, що не бачить причин відмовлятися від участі у виборах.

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Суперечка з кампанією ADC

Заява прозвучала на тлі публічних обмінів звинуваченнями між NDC та виборчим штабом ADC. Речник президентської кампанії ADC Кола Ологбондіян раніше стверджував, що Кванквасо нібито непублічно зблизився з президентом Болою Тінубу та APC.

У ADC також заявляли, що заклик Кванквасо до колишнього віцепрезидента Атіку Абубакара поступитися місцем Пітеру Обі нібито мав на меті розколоти опозиційний електорат і принести вигоду правлячій партії. Кванквасо закликав кампанію ADC зосередитися на програмі власного кандидата.

Він також розкритикував роботу уряду на чолі з APC та заявив, що ADC не пропонує кращої альтернативи. За словами Кванквасо, тандем Обі—Кванквасо має намір приділяти увагу безпеці, освіті, сільському господарству, інфраструктурі, охороні здоров’я та економіці.

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