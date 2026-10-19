Квінсленд створить нацпарки на майже 400 тис гектарів — ABC News Australia

Уряд штату Квінсленд в Австралії планує перетворити майже 400 тисяч гектарів на нові національні парки. До захищених земель державної власності мають увійти частини скотарських господарств Вестморленд і Кліффдейл у регіоні Галф-Кантрі, а також усе господарство Кендалл-Рівер на півострові Кейп-Йорк, повідомляє ABC News.

Землі придбали у 2024 році в межах угоди за участю уряду Квінсленду, організації Nature Conservancy, яка надала 21 млн доларів, та федерального уряду, що виділив 3,5 млн доларів. За словами виконавчого директора Nature Conservancy Australia Майка Роуча, придбані ділянки є цінними частинами місцевих екосистем із рівнинами Галфу, спініфексом, водно-болотними угіддями та річками.

Середовища існування видів

У Галф-Кантрі мешкають карпентарійський трав'яний кропив'янок, пурпуровоголовий малюр і сірий сокіл. Джерело прямо називає карпентарійського трав'яного кропив'янка видом під загрозою зникнення. На Кейп-Йорку трапляються болотний махагоні, дарвінський евкаліпт, пальмовий какаду та білочеревий орлан. У Кліффдейлі налічують 174 водно-болотні угіддя.

Роуч також повідомив, що частина земель на Кейп-Йорку стане землею у вільній власності аборигенів. Традиційні власники матимуть можливості долучитися до управління територіями в регіоні Галф.

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Утримання доріг і боротьба з бур'янами

Мер графства Берк Ерні Кемп підтримав захист природних територій, але висловив занепокоєння через втрату надходжень від платників місцевих податків. За його словами, дороги до нових заповідних зон і чинного національного парку Лон-Гілл перебувають у віданні ради графства.

Графство з населенням 550 людей має річну податкову базу 4 млн доларів і утримує 550 кілометрів доріг на території, що становить дві третини площі Тасманії. Кемп також заявив, що через вологі умови з 2023 року значно поширилися каучукова ліана та колюча акація, а в окремих районах під їхнім покривом майже не залишилося природних трав.

Представниця міністра довкілля Квінсленду Ендрю Пауелла повідомила, що більшістю земель управлятиме Queensland Parks and Wildlife. Кількість рейнджерів, яких залучать до роботи, поки не визначили; влада розробляє плани щодо доступу відвідувачів, інфраструктури, управління землями та ресурсів для їхнього довгострокового утримання.

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