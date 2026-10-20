КВІР Ірану заявив про нові цілі, згадавши сім кабелів — Anadolu Agency

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про намір представити нові цілі та види озброєнь, звернувши увагу на сім великих підводних інтернет-кабелів під Ормузькою протокою. Про це під час церемонії в Музеї священної оборони в Тегерані сказав речник КВІР Хоссейн Мохеббі, повідомляє Anadolu Agency.

Заява про кабелі та озброєння

Мохеббі заявив, що під Ормузькою протокою пролягають сім основних інтернет-кабелів. За його твердженням, через них проходить увесь інтернет- і комерційний трафік даних.

Речник КВІР також сказав, що Іран представить нові цілі та нові види зброї. Крім того, він пообіцяв витіснити з регіону те, що назвав залишками американської сили.

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Попередні заяви Тегерана

Раніше в жовтні секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив державному телеканалу Press TV, що Тегеран у разі нової війни може завдати ударів по підводних інтернет-кабелях, центрах обробки даних і об'єктах штучного інтелекту, пов'язаних зі США. Він зазначив, що ці об'єкти ще не внесли до переліку цілей, але попередив про можливість їхнього знищення в разі поновлення конфлікту.

Як пише Anadolu Agency, США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, після чого Тегеран відповів ракетними та дроновими ударами по регіону й фактично закрив Ормузьку протоку. У червні США та Іран підписали меморандум про свободу судноплавства в протоці, однак його виконання зупинилося через суперечки щодо безпеки на цьому стратегічному водному шляху.

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