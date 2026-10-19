Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що нафтовий танкер загорівся в Ормузькій протоці після зіткнення з морською міною. За версією іранських сил, вибух і пожежа виникли в машинному відділенні судна.

Заява іранських військових

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, державні медіа Ірану процитували заяву КВІР. У ній стверджували, що танкер рухався несанкціонованим південним маршрутом протоки та вимкнув системи позиціонування і навігації.

Командувач військово-морських сил КВІР адмірал Алі Озмаеї цього тижня заявив, що будь-яке судно, яке деактивує навігаційні системи, вважатиметься ворожим.

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Попередні інциденти та блокада

Інцидент стався наступного дня після повідомлення КВІР про дві пожежі на нафтових танкерах у протоці. За заявою іранських сил, обидва судна також зіткнулися з мінами.

За даними видання, Іран установив контроль над протокою після початку наприкінці лютого війни проти Сполучених Штатів та Ізраїлю. Тегеран вимагає, щоб усі судна отримували його дозвіл на прохід водним шляхом, яким зазвичай перевозять приблизно п’яту частину світової нафти. У відповідь на блокування протоки США запровадили морську контрблокаду експорту іранської нафти.

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