КВІР заявив про ураження третього танкера в Ормузькій протоці — Anadolu Agency

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що вранці 12 жовтня в Ормузькій протоці було уражено третій супертанкер за два дні. За твердженням КВІР, після цього на судні виникла пожежа. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява ВМС КВІР

У заяві, поширеній пресслужбою ВМС КВІР, стверджується, що танкер вимкнув навігаційну систему та проігнорував попередження. Іранські військові також заявили, що судно, як і два раніше уражені танкери, нібито намагалося залишити протоку та порушити порядок і безпеку на водному шляху.

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Попередження для суден

КВІР не назвав судно, його прапор або оператора та не уточнив, яким способом його було уражено. Військово-морські сили корпусу заявили, що співпраця комерційних суден і нафтових танкерів із військовими США в Ормузькій протоці та Перській затоці матиме рішучу відповідь.

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