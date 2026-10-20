Квіриналь заперечив проти поліцейських повноважень для військових — ANSA English

В Італії Квіриналь — офіс президента республіки — висловив заперечення проти пропозиції надати військовослужбовцям повноваження судової поліції в проєктах нового декрету про безпеку. За даними парламентських джерел, це єдине зауваження Квіриналю до документа, який уряд очікував розглянути ввечері 20 жовтня.

Ключове питання декрету

Як повідомляє ANSA English, парламентські джерела назвали надання таких повноважень військовим ключовим питанням для майбутнього декрету. Проєкти документа готували до затвердження після молодіжних заворушень у Мілані минулими вихідними.

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Консультації з урядом

Джерела зазначили, що уряд має врегулювати це питання після традиційних консультацій між офісами Квіриналю та Палаццо Кіджі — офісом прем'єр-міністра. Після вирішення цього пункту Квіриналь, за оцінкою джерел, буде готовий схвалити цей захід.

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