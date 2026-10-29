Лагард пояснила пов’язки на обличчі операцією через рак шкіри — Politico Europe

У Франкфурті, Німеччина, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард повідомила, що пов’язки на її обличчі пов’язані з невеликою операцією через рак шкіри. Про це вона сказала у внутрішньому відеозверненні до працівників ЄЦБ, яке переглянуло Politico Europe.

Пояснення пов’язок

У відеозверненні Лагард пожартувала щодо свого вигляду після поїздки до Бангкока на щорічні зустрічі Міжнародного валютного фонду. Вона сказала, що пов’язки не пов’язані з кікбоксингом у Таїланді, а рак шкіри потрібно було видалити.

Раніше пов’язки, помітні на обличчі Лагард у відеозаяві, викликали припущення в соціальних мережах. У наступному дописі вона пояснила, що перенесла «невелику операцію» раніше того тижня, та закликала регулярно перевіряти шкіру й дотримуватися рекомендацій медиків.

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Відставка у лютому

Того ж дня 70-річна Лагард також оголосила, що залишить посаду 7 лютого — до офіційного завершення строку її повноважень у жовтні 2027 року. ЄЦБ не коментував подробиці її подальших планів і послався на попередню заяву очільниці банку.

За даними видання, Лагард раніше натякала, що може висловлюватися щодо президентських виборів у Франції 2027 року. Неназваний співрозмовник, обізнаний з її позицією, сказав, що достроковий вихід із ЄЦБ має надати їй більше свободи для висловлювань та участі в питаннях, не пов’язаних із монетарною політикою.

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