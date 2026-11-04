Латиноамериканський кокус Конгресу США стане найбільшим в історії — The Hill

У США Конгресовий латиноамериканський кокус після успіху демократів на виборах поповниться більш ніж десятьма членами та стане найбільшим за всю свою історію. Як повідомляє The Hill, у грудні об’єднання відзначатиме 50-річчя; до нього мають приєднатися понад 50 членів Конгресу.

Зростання представництва

У заяві кокусу зазначили, що цей результат став свідченням зусиль громад, кількох поколінь політичних лідерів і активістів, які домагалися представництва латиноамериканців у формуванні майбутнього США.

Голова кокусу, конгресмен-демократ від Нью-Йорка Алехандро Еспаят, програв праймеріз. Водночас його округ представлятиме латиноамериканка.

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Результати в окремих округах

Кандидати латиноамериканського походження також здобули нові місця в Техасі, Каліфорнії та Небрасці. Техаський виконавець музики техано Боббі Пулідо переміг республіканку Моніку Де Ла Крус, змінивши партійний контроль над її округом.

В іншому сусідньому окрузі демократ Джонні Гарсія переміг свого брата — республіканця Карлоса Де Ла Круса. The Hill пише, що жорсткі імміграційні заходи адміністрації Дональда Трампа щодо мігрантів без кримінального минулого та зростання цін називають серед чинників зміщення частини латиноамериканських виборців уліво.

У кокусі заявили, що латиноамериканські виборці продемонстрували свій вплив на політичний ландшафт країни, а їхнє представництво та голоси посилюються.

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