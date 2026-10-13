Латвія й Польща підписали меморандум про кібербезпеку — LSM English

Латвія та Польща 13 жовтня підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розширення двосторонньої співпраці у сфері кібербезпеки. Документ уклали під час візиту до Латвії державного секретаря Міністерства оборони Польщі Цезарія Томчика.

Обмін даними про загрози

Від Латвії меморандум підписав директор з питань політики Міністерства оборони, заступник державного секретаря Роландс Хеніньш, а від Польщі — Цезарій Томчик. Як повідомляє LSM English, домовленість передбачає тісніший обмін інформацією про кіберзагрози та поширення найкращих практик.

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Навчання та спільні операції

Меморандум також охоплює співпрацю в освіті, підготовці фахівців і розвитку кібербезпекових спроможностей. Сторони мають обмінюватися інформацією про використовувані інструменти та проведені дослідження, а також взаємодіяти у плануванні, координації та реалізації спільних операцій.

Під час візиту Томчик зустрівся з парламентською секретаркою Міністерства оборони Латвії Каріною Плока. Вони обговорили латвійсько-польську співпрацю в обороні й безпеці, питання регіональної безпеки та можливості подальшого зміцнення взаємодії.

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