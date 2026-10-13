Латвія оголосила проросійського журналіста персоною нон грата

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Латвія оголосила персоною нон грата російського журналіста Леоніда Рагозіна, який проживає в Ризі з 2014 року. Його внесли до списку осіб, небажаних для перебування в країні, 7 жовтня.

У Міністерстві закордонних справ Латвії підтвердили включення до списку ще одного громадянина Росії, однак не назвали його імені та не розкрили причин рішення.

У відомстві пояснили, що такі рішення ухвалюють після оцінки інформації разом із компетентними органами, а підстави цього випадку не оприлюднюватимуть з міркувань державної безпеки.

За інформацією Delfi, йдеться саме про Рагозіна. Невдоволення латвійської влади могли викликати його висловлювання про відносини Росії із Заходом. Зокрема, під час подкасту представника американського видання The Grayzone Аарона Мате журналіст заявляв, що Росія вважає себе змушеною відповідати «грубою силою» на дії, які трактує як провокації західних країн.

Сам Рагозін 7 жовтня назвав те, що відбувається, політичним переслідуванням.

Питання про внесення журналіста до чорного списку загострилося наприкінці вересня. Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава закликав главу МЗС Байбу Браже ухвалити відповідне рішення. Він звинуватив Рагозіна у виправданні російської зовнішньої політики, критиці санкцій і дискредитації України, її керівництва та Збройних сил.

Джерело: Delfi

6 жовтня на кордоні Латвії та Білорусі озброєні й замасковані чоловіки супроводжувалищонайменше 20 мігрантів під час спроби незаконно перетнути державний кордон Латвії. Про інцидент повідомили міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава та збройні сили країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що інцидент на латвійсько-білоруському кордоні є частиною ширшої агресивної стратегії Росії та білоруського режиму. За його словами, Москва і Мінськ продовжують випробовувати безпеку Європи, використовуючи, зокрема, міграцію як інструмент тиску.

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