Латвія оголосила журналіста Леоніда Рагозіна персоною нон грата — The Moscow Times

Латвійська влада офіційно оголосила російського журналіста Леоніда Рагозіна, який жив у Ризі, персоною нон грата. Про це The Moscow Times повідомило 14 жовтня з посиланням на місцеві медіа та самого Рагозіна.

Рішення МЗС Латвії

Речниця Міністерства закордонних справ Латвії Ліга Єрмацане повідомила Delfi, що минулої середи до переліку персон нон грата внесли громадянина Росії, не назвавши його імені. Радник МЗС Томс Садовскіс заявив, що підстави такого рішення не розголошуватимуть з міркувань національної безпеки.

Рагозін 14 жовтня підтвердив, що отримав повідомлення про вислання напередодні. За його словами, рішення ухвалили у відповідь на його критичні матеріали та коментарі щодо політики західних держав і мереж ультраправих політичних сил.

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Заява журналіста

Журналіст також стверджує, що Латвія обрала статус персони нон грата, аби унеможливити оскарження його вислання в латвійських судах. У дописі в X він назвав це рішення особистою трагедією, заявивши, що його позбавляють дому, кола друзів і підтримки.

В інтерв’ю Meduza, опублікованому напередодні, Рагозін сказав, що перебуває за межами Латвії та побоюється ув’язнення в разі повернення до Росії. Він працював продюсером Російської служби BBC та редактором російського Newsweek, а його коментарі публікували Al Jazeera, Jacobin і The American Conservative.

Рагозін зазнав критики після висловлювань в ультралівому подкасті, де заявив, що Кремль нібито був змушений застосувати «грубу силу» через втручання Заходу у сферу його впливу. Водночас журналіст написав, що засуджує російську агресію та підтримує суверенітет України, але продовжить критикувати західні країни за неналежне, на його думку, врегулювання конфлікту. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія оголосила персонами нон грата понад 150 російських діячів культури, державних журналістів і коментаторів.

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