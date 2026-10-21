Латвія перерозподілила €11,8 млн на укріплення східного кордону — LSM English

Латвія перерозподілила 11,8 млн євро на військове укріплення східного кордону. За ці кошти планують облаштувати додаткові протитанкові рови, встановити загородження та придбати сенсори, зокрема для виявлення дронів, повідомляє LSM English.

Рови та загородження

Рішення про перерозподіл коштів уряд Латвії ухвалив під час закритого засідання у вівторок. За словами міністра оборони Райвіса Мелніса, гроші перерозподілили між бюджетними програмами оборонного відомства.

План передбачає будівництво ще 27 кілометрів протитанкових ровів, розміщення загороджень типу «зуби дракона», придбання додаткових сенсорів і встановлення інших перешкод. Мелніс пояснив, що бюджет цього року не передбачав фінансування такого масштабу для розвитку Балтійської лінії оборони, тому знадобилося окреме рішення уряду.

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За словами міністра, Латвія координує з сусідніми країнами будівництво Балтійської лінії оборони.

Нові системи спостереження

Найближчим часом Національні збройні сили Латвії також планують встановити вздовж кордону нові системи спостереження. За словами Мелніса, вони дадуть змогу бачити й чути, що відбувається в прикордонній зоні, ефективніше виявляти порушників кордону та відстежувати спроби незаконного перетину.

Міністр заявив, що тиск незаконної міграції на латвійському кордоні не зменшується. За його словами, Державна прикордонна охорона, збройні сили, поліція та Національна гвардія співпрацюють, щоб зменшити кількість людей, які незаконно прямують через Латвію до інших країн Європи; також затримують більше осіб, які займаються незаконним перевезенням мігрантів.

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