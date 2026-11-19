Уряд Латвії планує ухвалити декларацію про дерусифікацію, яка має стати правовою основою для обмеження використання російської мови в публічному просторі. Про це з посиланням на портал Delfi повідомляє RMF24.

Посилення позицій латиської мови

Ініціатива включена до плану роботи латвійського уряду на період XV скликання Сейму. Під час підготовки декларації мають врахувати рекомендації науковців, зокрема істориків і соціолінгвістів. Деталі майбутніх норм поки не оприлюднили.

Нові положення мають зміцнити статус латиської як єдиної державної мови. Уряд, очолюваний Андрісом Кулбергсом, також має намір розширити використання латиської мови в публічному та інформаційному просторі, а також на робочих місцях.

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Попередні мовні обмеження

Влада Латвії вже послідовно звужувала присутність російської мови у публічній сфері. У 2024 році її законодавчо прибрали з меню банкоматів, а влітку 2025 року заборонили використовувати в банківських застосунках.

У жовтні латвійський Сейм ухвалив закон, який фактично забороняє громадському мовнику LSM створювати контент російською мовою. Винятки передбачені для кризових ситуацій, режиму надзвичайного стану та спростування неправдивої інформації, якщо це буде необхідно.

За даними опитування 2022 року, майже 38% жителів Латвії назвали російську своєю рідною мовою.

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