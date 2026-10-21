Латвія планує залучити призовників до прикордонної служби з 2028 року — LSM English

У Латвії планують із 2028 року запровадити Державну службу оборони (VAD) у Державній прикордонній охороні. Концептуальне рішення ухвалили під час закритої частини засідання уряду у вівторок, повідомив прем’єр-міністр Андріс Кулберґс. Воно передбачає координацію дій двох міністерств.

Спільна робота міністерств

Як повідомляє LSM English, Міністерство внутрішніх справ співпрацюватиме з Міністерством оборони над упровадженням VAD у прикордонній охороні. Відомства мають оцінити фактично необхідні ресурси та обсяг додаткового фінансування для кожної залученої установи. Параметри ресурсного забезпечення ще мають визначити.

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Розгляд фінансування

Потребу в додатковому фінансуванні розглянуть під час підготовки законопроєкту про державний бюджет з урахуванням фінансових можливостей бюджету.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що запровадження служби оборони у Державній прикордонній охороні має посилити спроможності із захисту кордону. Там додали, що молоді люди зможуть пройти національну оборонну службу, практично долучившись до охорони кордонів Латвії.

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