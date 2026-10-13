Латвія планує запустити виробництво протитанкових мін у 2028 році — LSM English

Уряд Латвії 13 жовтня ухвалив рішення створити в країні підприємство з виробництва протитанкових мін. Очікується, що завод почне роботу у 2028 році, повідомляє LSM English.

Потреби армії та експорт

У латвійському уряді заявили, що проєкт має забезпечити повний цикл виробництва та постачання для потреб Національних збройних сил. Значну частину продукції також планують спрямовувати на експорт.

Підприємство, за планом, зможе постачати компоненти вибухових речовин. Уряд розраховує, що запуск виробництва посилить стійкість ланцюгів постачання, забезпечить доступ до постачальників критично важливої сировини й обладнання та підтримає латвійську промисловість.

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Співпраця з німецькою компанією

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс заявив, що завод має зміцнити оборонні спроможності держави та її національний виробничий потенціал. За його словами, це дасть змогу забезпечувати своєчасні й надійні поставки для збройних сил та зменшити залежність від зовнішніх постачальників.

Рішення уряду стало наступним кроком після підписання в лютому меморандуму про взаєморозуміння з німецькою компанією Dynamit Nobel Defence. Членкиня правління Державної оборонної корпорації Інгріда Кірсе повідомила, що цього року планують укласти з компанією угоду про створення виробництва, яка передбачатиме передачу технологій і знань.

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