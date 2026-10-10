Латвія подякувала Туреччині за посилення захисту повітряного простору — Anadolu Agency

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс подякував Туреччині за внесок у посилення безпеки повітряного простору країни. Йдеться про тимчасове розміщення турецьких винищувачів F-16 у Латвії для підтримки діяльності інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, повідомляє Anadolu Agency.

Зустріч на базі в Лієлварде

Мелніс зустрівся з підрозділом Військово-повітряних сил Туреччини на військовій базі Національних збройних сил Латвії в Лієлварде. У заяві латвійського Міністерства оборони він відзначив оперативність турецької сторони та її внесок у зміцнення безпеки повітряного простору країни.

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Перевірка готовності НАТО

За словами міністра, присутність турецьких бойових літаків у Лієлварде демонструє здатність НАТО швидко реагувати та переміщувати сили туди, де вони необхідні. Він також наголосив на важливості тісної співпраці союзників, взаємної довіри та спільної готовності діяти задля безпеки Латвії й усього східного флангу Альянсу.

У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що розгортання F-16 дало змогу перевірити спроможність НАТО оперативно переміщувати й розміщувати сили союзників, а також готовність бази в Лієлварде приймати та забезпечувати підтримку союзної авіації.

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