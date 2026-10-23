Латвія посіла друге місце в ЄС за нерівністю доходів — LSM English

Латвія у 2025 році посіла друге місце серед країн Європейського Союзу за рівнем нерівності доходів. Її коефіцієнт Джині становив 35,6, поступившись лише Болгарії з показником 37,7, повідомляє LSM English з посиланням на дані Євростату, оприлюднені 23 жовтня.

Показники країн ЄС

У Литві коефіцієнт Джині становив 35,5, тож країна опинилася відразу після Латвії. В Естонії цей показник був нижчим — 30,9. Середній рівень нерівності доходів у ЄС у 2025 році дорівнював 29,2, що трохи менше за 29,4 у 2024 році.

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Що вимірює коефіцієнт Джині

Коефіцієнт Джині відображає розподіл доходів у країні порівняно з умовою повної рівності. Значення 0 означає, що всі мають однакові доходи, тоді як показник 100 відповідає ситуації, коли весь дохід отримує одна людина.

Найнижчий коефіцієнт Джині серед держав ЄС у 2025 році зафіксували у Словаччині — 23,0. Далі йшли Бельгія з показником 23,4, Чехія — 24,0, Словенія — 24,6 та Польща — 24,9.

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